Gülsin Onay, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

08.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:10

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, yaklaşık 600 sanatsever katıldı. 'Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu' kapsamında, Paris Konservatuvarı'nda müzik hayatına başlayan ve uluslararası eleştirmenler tarafından 'sıra dışı Chopin icracısı' olarak nitelendirilen Onay, Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün yaptığı iki bölümlük konserin ilk bölümde Ludwing Van Beethoven Piyano Konçertosu No: 4'ü MDOB Orkestrası eşliğinde piyanosu ile seslendirdi. Konserin ikinci bölümde ise Ulvi Cemal Erkin senfoni No: 1'inci de MDOB Orkestrası seslendirdi.

Kaynak: DHA