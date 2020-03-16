Gülsin Onay'ın online konserini 800 bin kişi izledi
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Gülsin Onay'ın online konserini 800 bin kişi izledi

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde yurt dışındaki konserleri iptal olan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın, dün akşam gerçekleştirdiği Twitter konseri 24 saatten kısa sürede, 800 bin kişi tarafından izlendi.

16.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:49
Gülsin Onay'ın online konserini 800 bin kişi izledi

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde yurt dışındaki konserleri iptal olan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın, dün akşam gerçekleştirdiği Twitter konseri 24 saatten kısa sürede, 800 bin kişi tarafından izlendi.

Gün içinde konser duyurusu yapan sanatçı, "İlk Twitter canlı yayın konserime hoş geldiniz. Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. Yarın iptal edilmiş olan Polonya'da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konsere." mesajıyla izleyicilerini selamlayarak, 21 dakika süren bir performansa imza attı.

Konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, "Dün sabah uyanınca iptal olan konserlerde çalacağım eserler aklımda geldi ve bu konserleri sosyal medyadan dinleyicilerimle paylaşsam nasıl olur, ilgi olur mu? diye düşündüm. Sabah 'Günaydın' dedikten sonra 'Canlı yayında bir konser versem, önümüzdeki programları sizle paylaşsam, Chopin mi, Beethoven mı, Mozart mı Saygun mu dinlemek isterdiniz diye sordum. Çok büyük bir ilgi oldu ve ondan sonra da bu ilgiyle çok mutlu oldum. Sonra da İlk twitter canlı yayın konserime heyecanla hazırlandım. Canlı yayın saatini de 19.00 olarak bildirdim. Chopin'in eserleri önde olduğu için onunla başladım. Diğer eserlere de önümüzdeki günlerde yer vereceğim." dedi.

Başarılı sanatçı, internet konserleri için yakında bir YouTube kanalı açacağının da altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Dünkü konseri izleyen herkes inanılmaz mutlu oldu. Dünyanın her tarafından mesajlar aldım, teşekkürler geldi. Canlı yayına büyük bir heyecanla hazırlandım ve 'Bu sefer konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum.' diyerek, saat 19.00'da başladım ilk online konserime. Çok titizlikle, aynı konser ortamı gibi hissederek çaldım. Konser elbiselerimi giydim. Kendi başıma olduğum için güzel bir açı aradım. Çalarken de dinleyicinin atmosferini hissederek, konsantre bir şekilde performans sundum. Birkaç esere daha yer verdikten sonra bitirdim. Daha 24 saat dolmadan 790 bin kişi izlemiş. Bu beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz yorumlar geldi. Senegal'den Japonya'ya Avustralya'dan Amerika'ya kadar bütün dünyadan dinleyenlerin olduğu, duygulandıran bir ortamda konser verdim."

Saat 20.00'de Facebook, 21.00'de ise Instagram'da da canlı yayın yaptığını dile getiren Onay, üç yayının sonunda bir milyona yakın izleyici tarafından performansının görüldüğünü ifade etti.

Onay, yayınlar sırasında farklı eserlere de yer verdiğini kaydetti.

Her pazar bu konserlere devam edeceğini vurgulayan sanatçı, "Bu zor günlerimizde sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle, biraz olsun hepimiz avunma gücü bulalım. Ruh yaralarımıza merhem olsun notalar." dedi.

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Gülsin Onay'ın online konserini 800 bin kişi izledi

Kaynak: AA

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Gülsin Onay'ın online konserini 800 bin kişi izledi

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