Gülsin Onay'dan Mardinli Çocuklara 23 Nisan Armağanı

"Bu yıl, daha önce gitmediğim bir şehrimizdeki çocuklarla buluşmak istedim ve Mardin'de çocuklarla kucaklaştık. Medeniyetler müzikle de buluştu. Bayramımız kutlu olsun!" diyen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserden sonra, Mardinli çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler ve velileriyle bir müzikal söyleşi de gerçekleştiren Gülsin Onay; "Beni en güzel şekilde ağırlayan Mardin Valisi ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yaman'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Sarı'ya, Şube Müdürümüz Abdurrahman Şahin'e, Bilsem Müdürümüz Ahmet Gönenç'e, bütün güzel çocuklarıma ve ailelerine en içten teşekkürlerimle.." dedi.