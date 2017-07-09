Gülsin Onay'dan Ayvalık'ta Resital
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından düzenlenen piyano resitalinde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı.
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından düzenlenen piyano resitalinde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı. Akademinin Ayvalık'taki merkezi olan Tınçay Barutçu Evi'nde düzenlenen resitale klasik müzikseverler büyük ilgi gösterdi.
Ayvalık'ta, 1998 yılından bu yana ünlü şair Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali yönetiminde kurulan AİMA klasik müzik alanında dünya genelinde yankılanacak organizasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 5 Temmuz'da Bodrum Dibekhan Kültür Sanat Köyü'nde Köy Enstitüleri Marşı Bestecisi Ahmet Adnan Saygın anısına düzenlenen organizasyona katılan dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, AİMA'nın talebi üzerine dün bir konserde Ayvalık'ta verdi. İlk kez Ayvalık'a gelen Onay'ın Tınçay Barutçu Evi'ndeki resitalini ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yanı sıra seçkin davetliler izledi. Onay verdiği resitalin ilk bölümünde; Ludwing van Beethoven ve Robert Schumann'ın eserlerini sihirli parmaklarıyla seslendirdi. Verilen 15 dakikalık aradan sonra Onay, Frederic Chopin ve Ahmet Adnan Saygun'a ait eserleri dinleyicilerle paylaştı.
Verdiği resitalin sonunda AİMA merkezini hınca hınç dolduran klasik müzik tutkunları tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Gülsin Onay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi bulunduğunu vurgulayarak bunun AİMA'nın yıllardır sürdürdüğü hummalı ve başarılı çalışmaların bir sonucu olduğunu söyledi.
Gülsin Onay resitalinin AİMA'nın 2017 Yaz Programı'nın ikinci etabını teşkil ettiğini belirten Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali ise "Bu yılın ilk çalışmasını kontrbas masterclass çalışmamızın ardından akademik eğitim gören öğrencilerimi tarafından verilen masterclass konseriydi. Bugün ise ilk kez Ayvalık'a gelen dünyaca tanınan piyano virtüözümüz Gülsin Onay'ın verdiği bir ev konseriyle sanatseverlerimizi buluşturduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.
- Balıkesir