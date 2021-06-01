Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler
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Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Snob Magazin'in gündeme getirdiği Gülsim Ali İlhan (26) ve Durul Bazan (48) aşkı belgelendi. İşte sürpriz aşktan ilk kareler...

Snob Magazin, 'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığını iddia etmişti.

İkilinin aşkı belgelendi.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

lişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan'ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş karelerine ulaşıldı. (tv100)

Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitmişti.

Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle beslemişti.

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler
Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler
Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi! İşte ilk kareler

Kaynak: Snob Magazin

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