Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı... - Haberler Magazin
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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle günlerdir magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle günlerdir magazin gündeminde olan Gülşen ile ilgili bir iddia herkesi şaşırttı. Gelen son dakika iddiasına göre Gülşen'in evliliği çatırdadı. Seyhan Soylu'nun iddiası 2. Sayfa'da kendine yer buldu ve Ozan Çolakoğlu ile Gülşen'in boşanacağı haberi gündem oldu.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

İstanbul'da sahne alan Gülşen'in kostümleri yeniden gündem oldu. Transparan tercih etmesiyle hem beğenilen hem eleştirilen Gülşen'in evliliğiyle ilgili de şaşırtan bir iddia konuşuluyor. Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Ozan Çolakoğlu ile Gülşen boşanma kararı aldı.

EVİ TERK ETTİ

Bir çocukları bulunan çiftin evleri de ayırdığı konuşuluyor. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Ozan Çolakoğlu Gülşen ile yaşadığı evi terk etti. Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.

"KIYAFETLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu açıklamasında "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." demişti.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

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Ozan Çolakoğlu, Seyhan Soylu, İstanbul, Gülşen, Magazin, Haber

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