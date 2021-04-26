Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti

Ünlü şarkıcı Gülşen, 23 Nisan kutlamasında koruma altındaki 10 yaşındaki çocukla kamera karşısına geçen ve Ramazan dolayısıyla çikolata ikram etmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a tepki göstererek istifaya davet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın, 23 Nisan'da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Yanık'a tepki gösterenlerin biri de ünlü şarkıcı Gülşen oldu.

"ÇOCUĞU ÇİKOLATADAN MAHRUM ETMEK NASIL BİR VİCDANSIZLIK"

Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşen, Yanık'ı istifaya davet ederek şunları yazdı: "Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan göndermek nasıl bir vicdansızlık?"