Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı'da Pınar Geyik annesi Gülşen Caymaz'ı arıyor!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülşen Caymaz konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz kimdir, nerede? Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı'da Pınar Geyik annesi Gülşen Caymaz'ı arıyor!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA GÜLŞEN CAYMAZ BULUNDU MU?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz, 8 yıl önce valizini toplayarak evden gitti. Karaman'da yaşayan Gülşen Caymaz'a o günden beri ulaşılamadı. Annesini arayan Pınar Geyik o güne dair detayları aktarıyor.