Gülşehir'de "Telafide Ben de Varım" etkinliği
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Gülşehir'de "Telafide Ben de Varım" etkinliği

Gülşehir'de 'Telafide Ben de Varım' etkinliği
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Gülşehir Ş. Şahin Kaya 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri tarihi mekanda ders yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Gülşehir Ş. Şahin Kaya 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri tarihi mekanda ders yaptı.

Okul Müdürü Murat Er ve öğretmenler ile birlikte Gülşehir'in tarihi ve turistlik mekanı Açıksaray Örenyeri'ndeki okuma etkinliğine 45 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda tarihi doğal mekanları da gezdi.

Gülşehir'de 'Telafide Ben de Varım' etkinliği
Gülşehir'de 'Telafide Ben de Varım' etkinliği
Gülşehir'de 'Telafide Ben de Varım' etkinliği
Gülşehir'de 'Telafide Ben de Varım' etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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