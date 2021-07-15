Gülşehir'de "Telafide Ben de Varım" etkinliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Gülşehir Ş. Şahin Kaya 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri tarihi mekanda ders yaptı.