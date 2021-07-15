Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
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Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı

Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci Halil Akılevi'nin kızı Gülşah Sultan Akılevi (37), Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci Halil Akılevi'nin kızı Gülşah Sultan Akılevi (37), Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi El Cerrahisi Uzmanı Dr.İbrahim Avşin Öztürk'ü; 3 Haziran 2018'de trafik kazasında kaybeden Gülşah Sultan Akılevi, 2.5 yıl önce karaciğer rahatsızlığına yakalandı. Uzun süredir İstanbul'da tedavisine devam edilen ve babası Halil Akılevi'nin karaciğer bağışında bulunduğu Gülşah Öztürk önceki gün hayatını kaybetti.

Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Öğretmen Gülşah Sultan Akılevi geride 9 yaşındaki Doruk'u bıraktı.

Halil Akılevi kızını mezara yerleştirirken ayakta durmakta güçlük çekti.

Doruk, önce babasını sonra da annesini kaybetmenin acısını yaşadı. Annesinin mezarına toprak atan Doruk'un görüntüsü yürek burktu.

Kabasakal Mezarlığı'nda yapılan törene CHP önceki dönem Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve gazeteciler katıldı. - ADANA

Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı
Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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