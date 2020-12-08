Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!

08.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:07
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!

Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu yarışmadaki yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapmaktadır? Gülşah Saraçoğlu eski eşi kimdir? Gülşah Saraçoğlu sevgilisi kimdir, ne dedi?

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu yarışmadaki yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır. 2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ESKİ EŞİ, OĞLU KİMDİR?

11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU INSTAGRAM HESABI!

Gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabında kullanıcı adı gulsahsaracoglu olarak geçmekte.

İlgili Haberler

Nevzat Aydın kimdir, nereli? Nevzat Aydın Instagram hesabı!
Nevzat Aydın kimdir, nereli? Nevzat Aydın Instagram hesabı!
Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli? Serap Paköz Instagram hesabı!
Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli? Serap Paköz Instagram hesabı!
Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?
Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Mbaye Diagne Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:23:15. #1.15#
title