Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül

05.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:04

Kazakistan Türk Milli Merkezi Kadın Kolları eski Başkanı Gülperi Kassanova, Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası ile ödüllendirildi.



Kazakistan Hotel'de düzenlenen törende kamuoyu oluşturulması, Kazakistan'da yaşayan Milletler arasındaki Dostluk ve Kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı Gülperi Kassanova'ya Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası verildi.



Programa, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 'Koğandık Kelisin' Şubesi Başkanı Sattar Macitov, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türk Milli Merkezi üyeleri ile Kazakistan'da yaşayan halkların kadın temsilcileri katıldı.



Programda konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 'Koğandık Kelisin' Şubesi Başkanı Sattar Macitov, Kazakistan'da yaşayan çeşitli milletler içerisinde özellikle Ahıskalı kadınların daha aktif çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Macitov, Kazakistan toplumunda kadınların rolünün artırılması yönünde Halklar Asamblesi nezdinde 'Anneler Konseyi kurulduğunu ve kadınların çok büyük emek sarf ettiklerini, barış için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.



Gülperi Kasanova'nın faaliyetlerini değerlendiren Macitov, "Onun başkanlığında çok büyük işler görüldü. Tüm bu çalışmalarından dolayı da Kazakistan Halklar Asamblesi'nin 'Meyrim' üstün hizmet madalyası ile taltif edildi. Kazakistan Halklar Asamblesi faaliyetinde Ahıskalı kadınlar sürekli birinci oluyor" dedi.



Programda konuşan DATÜB ve Kazakistan Türk Milli Merkezi Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Bizler, ata baba yurdumuzdayız. Aynı köke, ayni dile, dine, örf adet, gelenek göreneklere mensup Türk milletiyiz. Aramıza fitne ateşi sokmak isteyen bozgunculara Kazak halkı izin vermeyecek, onlarla mücadelemiz devam edecek. Bunun için faaliyetlerimizi, halka hizmetimizi devam ettireceğiz. Sevgili Gülperi Kasanova'yı Türk Milli Merkezi Kadın Kolları Başkanı olarak yapmış olduğu faaliyetleri ve Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası ile taltif edilmesinden dolayı tüm DATÜB Ailesi olarak yürekten kutlar, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA