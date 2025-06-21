Gülnihal Candan kim, Nihal Candan gerçek adı ne?

Gülnihal Candan kim, Nihal Candan gerçek adı ne?
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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti. Peki, Gülnihal Candan kim, Nihal Candan gerçek adı ne?

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan'ın sağlık durumu ağırlaşmıştı. 23 kiloya kadar düşen genç isim, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaydı. Maalesef Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Gülnihal Candan kim, Nihal Candan gerçek adı ne?

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ?

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan hayatını kaybetti.

ANOREKSİYAHASTALIĞI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı dönemde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Candan, yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, kişinin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına neden oluyor.

GÜLNİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Nihal Candan, televizyon ekranlarında ilk kez 2014 yılında TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla tanındı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri koltuğunda otururken, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olarak programa dahil olmuştu.

Nihal Candan'ın 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınmış ve kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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