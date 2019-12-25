Gülnar'da "Turizm Haritası" hazırlandı
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Gülnar'da "Turizm Haritası" hazırlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinin tanıtımı için "Turizm Haritası" hazırlandı.

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:58
Gülnar'da

'in ilçesinin tanıtımı için "Turizm Haritası" hazırlandı.

Gülnar Belediyesince hazırlanan çalışma kapsamında ilçenin doğal güzelliklerinin ve tarihi yerlerinin bulunduğu broşürler hazırlandı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımına ağırlık vermeye devam edeceklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarda Gülnar'ın değerlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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