Gülnar Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor

Gülnar Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları ile yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Gülnar Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları ile yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yazılı açıklamasında üreticilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, imkanlar ve belirlenen program dahilinde tarım alanlarına giden yollardaki sıkıntıları çözdüklerini kaydetti.

Ünüvar, şunları belirtti:

"Ekiplerimiz tarafından bir yandan mahallelerde parke döşeme çalışmalarımız sürerken diğer taraftan da tarım alanlarına giden arazi yollarının stabilize yol yapım çalışmaları ve büz döşeme çalışmaları yapılarak düzenleniyor ve ulaşıma açılıyor. Yollara stabilize malzemelerle kaplama yapılarak, şarampol açılarak, tesviye, genişletme ve büz döşeme çalışmaları da yapılarak uzun süre bozulmayacak şekilde, sağlam yol çalışması gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece çiftçilerimizin üretim alanlarına ulaşımı da rahatlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan