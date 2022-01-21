Gülmekle ilgili en güzel sözler, gülmekle ilgili anlamlı sözler nelerdir?

Gün içerisinde pek çok defa güleriz. Güldükten sonra rahatlamayan huzur bulamayan yoktur. Gülmek en iyi ağrı kesiciden bile kuvvetlidir. Hem insan sağlığı için de faydaları vardır. Hormonları düzenler, bağışıklık sistemini canlandırır ve depresyonu önler.

Bu kadar faydasının olması gülme ile ilgili çokça sözler söylenmesine ve şiirler yazılmasına vesile olmuştur. Biz de bu yazımızda gülmek eylemiyle ilgili yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri derledik. İşte, gülmekle ilgilien güzel sözler detaylarda.

GÜLMEKLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

-Sil ağzının kenarını yine gülüşünden cennet akıyor.

-Hiçbir yüzde şubesi yok gülüşünün.

-Gülme, yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır.

-Bana son güldüğün zamanı anımsa, portakal mevsimiydi. İşte o an içimde sobalı bir oda kurulmuştu.

-Biz, çok güldüğümüzde daha gülerken ağlayacağımızı düşünüp suratını asan insanlarız. (Ece Temelkuran)

-GüIme son haddine varınca, gözyaşIarıyIa karışıyor, ağIayan insanIa, güIen insanın yüzünde beIiren çizgiIer aynıdır. (Oscar WiIde)

-En büyük devrim her şeye rağmen yaşamaktı. Gülmek ise her karanlığa şafaktı. ( Azra Kohen)

-Sen bir gülüyorsun tamam diyorum dünya bitti kapatıp gidelim.

-Bütün insanlar aynı dilde gülümser.

-Gülen gözlerinin bebeğinde, kendimi görebilmekti dileğim. (Cemal Süreya)

-Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman, bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü…(Sabahattin Ali)

-Gülüşlerim acılarımı örten ağır işçilerimdir.

-Unutmayın: Bir kadın ağzı ile gülmez. Gözlerinin içi gülüyorsa, gülüyordur. (Cemal Süreya)

GÜLMEKLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

-Gülüşün o kadar net kazınmış ki aklıma, bir sorsalar iki saat tarif ederim.

-Gülüşüne ne kattın ki sen? Kalbimin ritmini değiştiriyor.

-Unutup güImek, hatırIayıp üzüImekten çok daha iyidir.

-İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. (Neşet Ertaş)

-İnsan dünyada o kadar ızdırap çeker ki, bütün canlı yaratıklar arasında yalnız o gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır. (Friedrich Nietzsche)

-Gülüşünden toplamam gereken papatyalar var.

-Çünkü, her şeye rağmen gülmek, insan kalmaktır, direnmektir. Gülücüğüne sahip çık. (Atilla Atalay)

-Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz.

-Gene şiir yazdıracak, gülüşünden belli.

-GüImek, fırtınaIı gökte doğan bir gökkuşağına benzer. (Anastasius Grün)

-Seninle aynı fotoğrafta gülümsemiştik, yan yana. Yanımdaydın, benimle gülüyordun ve güzelliğinden habersizdin.

-Öyle güzel gülmelisin ki, insanlar seni ağlatmaya utanmalı.

-Bir zamanlar, oğlum, içten yürekten gelirdi gülmeler. Gözlerinin içi gülerdi insanların. (Ataol Behramoğlu)

-Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir. (Mevlana)

-Dünyanın en güzeI hissi, birinin yüzündeki güIümsemenin sebebi oIduğunu biImektir. (Ayşe KuIin)

-Senin gülüşün diyorum, sağcı adama devrim yaptırır…

-Bana gülüyorsun çünkü ben farklıyım, sana gülüyorum çünkü hepiniz aynısınız. (Jonathan Davis)

-Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın.

-Günde bir defa olsun gülmeli ve neşeIi olmalıyız. Sevinci öğrenirsek, başkalarına acı vermeyi de unuturuz.(Nietzsche)

-En fazla boşa giden günlerden biri; hiç gülmediğimiz günlerden biridir.

-Gülümseyin işte! Kimine yalandan, kimine inattan, kimine içten, kimine küfürden, kimine sevgi ile, kimine "aşk" ile.

-Sen böyle gülünce şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler.

-BoI boI güIümse, hem maIiyeti sıfırdır hem de bedeIine paha biçiImez. (Jackson Brown)

-Ben sana gülüşümü vermiştim. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Hiç, birine gülüşünü verdin mi?

-Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz.

-O kadar içten gülüyordu ki; içini kıskandım. İçin olmak istedim. Gülüşünden öpüyorum.

-Gülmeyi unutmak, hangi yaşta olursanız olun affedilemez bir suçtur. (Albert Espinosa)

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