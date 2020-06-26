Güllüoğlu ve Kınık, YEE Başkanı Ateş'in canlı yayın konuğu oldu Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği programa katıldı.

Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği programa katıldı. Kaynak: AA