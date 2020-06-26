Güllüoğlu ve Kınık, YEE Başkanı Ateş'in canlı yayın konuğu oldu
Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği programa katıldı.
26.06.2020 22:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:12
Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği programa katıldı.
Kaynak: AA