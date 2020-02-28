Güliz Ayla'dan 2. Amerika çıkarması
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Güliz Ayla'dan 2. Amerika çıkarması

Son single çalışması "Öyle Sev" ve akustik versiyonuyla büyük beğeni toplayan Güliz Ayla, 2. kez Amerika yolcusu!..

28.02.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:59
Güliz Ayla'dan 2. Amerika çıkarması

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da bir dizi konser veren başarılı sanatçı; gelen talepler üzerine dört konserlik ikinci bir turne için yeniden Amerika'ya gidiyor.

27 Şubat'ta Los Angeles'ta başlayacak konser serisi; 28 Şubat San Francisco, 29-30 Şubat Sunnyvale konserleriyle son bulacak.

Sahnede kendi şarkılarının yanı sıra, yabancı ve Türkçe şarkılar da seslendirerek müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Güliz Ayla, Amerika turnesi için çok özel bir repertuvar hazırladı.

Kaynak: Bültenler

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