Güliz Ayla'dan 2. Amerika çıkarması

28.02.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:59

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da bir dizi konser veren başarılı sanatçı; gelen talepler üzerine dört konserlik ikinci bir turne için yeniden Amerika'ya gidiyor.

27 Şubat'ta Los Angeles'ta başlayacak konser serisi; 28 Şubat San Francisco, 29-30 Şubat Sunnyvale konserleriyle son bulacak.

Sahnede kendi şarkılarının yanı sıra, yabancı ve Türkçe şarkılar da seslendirerek müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Güliz Ayla, Amerika turnesi için çok özel bir repertuvar hazırladı.

Kaynak: Bültenler