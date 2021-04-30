Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
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Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi

Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi Gülhane Parkı'n bulunan ağaçların üzerindeki balıkçıl kuşlarının yuvaları renkli görüntüler oluşturdu.

Tarihi Gülhane Parkı'n bulunan ağaçların üzerindeki balıkçıl kuşlarının yuvaları renkli görüntüler oluşturdu. Havadan da görüntülenen kuşların ağaçlara adeta koloni kurduğu görüldü.

Tarihi Gülhane Parkı'nda balıkçıl kuşlarının ağaçların üzerindeki yuvaları renkli görüntülere sahne oldu. Havadan da görüntülenen balıkçıl kuşlarının ağaçların üzerine adeta koloni kurdukları görüldü. Balıkçıl kuşları, parkı ziyarete gelen birçok vatandaşın ilgisini çekti. - İSTANBUL

Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi
Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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