Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında? Gülfem Saydan Sanver mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında? Gülfem Saydan Sanver mesleği nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında? Gülfem Saydan Sanver mesleği nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Açık oturum programlarına konuk olarak katılan Gülfem Saydan Sanver vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Gülfem Saydan Sanver kimdir, nerelidir? Gülfem Saydan kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

Gülfem Saydan Sanver kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Habertürk kanallarında Teketek programına katılan Gülfem Saydan Sanver merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Gülfem Saydan Sanver kimdir? sorularının yanıtları

GÜLFEM SAYDAN SANVER KİMDİR?

Gülfem Saydan Sanver yüksek lisans ve doktora eğitimini Fransa'nın Paris şehrinde yer alan Sorbonne Üniversitesi'nde "Siyasal İletişim" üzerine yapmıştır. Karşılaştırmalı seçim kampanyaları üzerine yazdığı doktora tezi jürinin oy birliği ile yüksek onur ödülü almıştır.

Türkiye'deki Seçim Kampanyaları ve Siyasi Partilerin Karşılaştırmalı Seçim Stratejileri üzerine yaptığı çalışma 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa'da basılarak bu konuda Avrupa'da basılan ilk kitap oldu.

Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri üzerine yazdığı 2. kitabı Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 senesinde Fransa ülkesinde basılmıştır.

Türkiye'de yapılan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'in seçim kampanyasında siyasal iletişim direktörlüğünü yapmıştır ve seçim sonucunda CHP 1989 senesinden beri ilk defa bu ilçede yani Sarıyer'de seçimi kazanmıştır.

2011 yılından itibaren Sarıyer Belediye başkanı Şükrü Genç'e siyasal iletişim danışmanlığı yapan Gülfem Saydan Sanver, 2014 yılındaki yerel seçimlerinde direktörlüğünü üstlendiği kampanya ile de Sarıyer'de %51'lik başarı yakaladı ve bu sonuç ile Sarıyer iki seçim arası en çok oy yükselten ilçelerden birisi oldu.

Gülfem Saydan Sanver 12 Kasım 2013 senesinde Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC)'nin Yönetim Kurulu'na seçilerek derneğin en genç yönetim kurulu üyesi oldu.

2015 senesinde Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (Kısaltması: AAPC)'nin her yıl başarılı kampanyalara verdiği ve Siyasal İletişimin Oscar'ı kabul edilen Pollie Ödülü'nü kazanmıştır.

Siyasal iletişim konusunda yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip eden, Uluslararası Siyaset Psikolojisi Birliği (ISSP) ve Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) üyelikleri bulunan Sanver T24 gibi çeşitli haber sitelerine köşe yazıları yazmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında? Gülfem Saydan Sanver mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:47:26. #1.16#

title