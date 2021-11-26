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Gülerek girdi, kahkaha atarak çıktı! Gülben Ergen gözlüğü bıraktı

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Gülerek girdi, kahkaha atarak çıktı! Gülben Ergen gözlüğü bıraktı

Salı günü Dünyagöz Hastanesinde göz ameliyatı geçiren sanatçı Gülben Ergen, gözlüklerinden kurtuldu. Güzel geçen ameliyatından sonra "Cingöz'üm artık" diyen şarkıcı, doktoruna da teşekkür etti.

Ameliyattan sonra dün de kontrol için Etiler Dünyagöz'e gelen şarkıcı Gülben Ergen, operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Bozkurt Şener'e ve hastane ekibine teşekkür etti.

"AMELİYATA GÜLEREK GİRDİM, KAHKAHA ATARAK ÇIKTIM"

Trifokal akıllı mercek ile uzak-yakın-orta mesafe göz sorunlarından kurtulan Gülben Ergen, ameliyatının acısız ve çok kısa sürdüğünü takipçileriyle paylaştı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Cingöz'üm artık diyen" Ergen, "Ameliyata gülerek girdim, kahkahalarla çıktım" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'e çok kısa sürede takipçileri "Geçmiş olsun" yorumları yağarken birçok sosyal medya kullanıcısı, doktor Bozkurt Şener'in çok karizmatik bulduklarına dair yorumlar da yaptı.

Gülerek girdi, kahkaha atarak çıktı! Gülben Ergen gözlüğü bıraktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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