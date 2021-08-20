Güler: "Kıyılarda bir cinayeti önledik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17'şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımını 'yanlış iliklenmiş gömleğin düzeltilmesi' olarak değerlendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17'şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımını 'yanlış iliklenmiş gömleğin düzeltilmesi' olarak değerlendirdi.

Başkan Güler, DAVET Merkezi'nde düzenlenen 'Mekansal Stratejik Planlamaların Ordu İli ve Şehircilik Üzerine Etkileri' konulu konferansta yaptığı açıklamada, şehir planlamalarının bütünsel yapılması için tarım, alt yapı, imar ve birçok alanda çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Güler, "İklim değişiklikleri ile hava sıcaklıklarında beklenen artışlara hazır olmamız gerekiyor. Yaşanacak bu değişiklikler tarım ürünlerini ve yaşam şekillerini etkileyecek. Göç ve altyapı, bu durumun bir parçası olacak. Dolayısıyla planlamayı bütün açılardan ele almak gerekiyor. Bu kapsamda şu an imar planını Altınordu'da tekrar ele alıyoruz" dedi.

Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17'şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımını 'yanlış iliklenmiş gömleğin düzeltilmesi' olarak değerlendiren Güler, "Burada bir gömleğin yanlış düğmelenmesi gibi bir durum vardı. Bu sebeple biz sahildeki 3 blokun yıkılması kararını aldık. Eğer biz onu yıkmasaydık o tamamen bir cinayetin başlangıcı olacaktı ve herkes bunu emsal alacaktı. Sahildeki tüm binaların yükseklikleri bu şekilde devam edecekti ve Ordu hapis olmuş olacaktı. Bütün sahil kale duvarı gibi olacaktı. Dolayısıyla biz hem bu durumu önledik hem de halkın denizi kullanmasını sağladık" açıklamasında bulundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı