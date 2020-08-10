Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri Oyuncu Gülenay Kalkan biyografisi haberimizde. Kalkan, kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile evliydi. Ünlüoğlu, 2019 yılında hayatını kaybetti. Gülenay Kalkan, Ankara'da doğdu ve eğitimini de burada sürdürdü. Gülenay Kalkan hayatı...

Gülenay Kalkan, 1991 yılında Suyun Öte Yanı adlı sinema filminde boy gösterdi, birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bir dönem TV ekranlarında fırtılan gibi esen Gümüş dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, son olrak Anne dizisinde bulundu. İşte, ayrıntılar... GÜLENAY KALKAN KİMDİR? Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçti. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı. 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. DİZİLERİ VE FİLMLERİ 1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi 2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi 2003 Estağfurullah Yokuşu - Televizyon dizisi 2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi 2005 Gümüş - Televizyon Dizisi 2007 Benden Baba Olmaz - Televizyon Dizisi 2007 Sır Gibi - Televizyon dizisi 2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi 2011 Mazi Kalbimde Yaradır - Televizyon dizisi 2011 Sümelanın Şifresi : Temel - Sinema Filmi 2013 - 2014 Bugünün Saraylısı - Televizyon dizisi 2015 Kocan Kadar Konuş - Sinema Filmi 2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş - Sinema Filmi 2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi 2016 Anne - Televizyon dizisi