Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri

Oyuncu Gülenay Kalkan biyografisi haberimizde. Kalkan, kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile evliydi. Ünlüoğlu, 2019 yılında hayatını kaybetti. Gülenay Kalkan, Ankara'da doğdu ve eğitimini de burada sürdürdü. Gülenay Kalkan hayatı...

Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri
10.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:27

Gülenay Kalkan, 1991 yılında Suyun Öte Yanı adlı sinema filminde boy gösterdi, birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bir dönem TV ekranlarında fırtılan gibi esen Gümüş dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, son olrak Anne dizisinde bulundu. İşte, ayrıntılar...

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçti. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı.

Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu - Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi

2005 Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 Benden Baba Olmaz - Televizyon Dizisi

2007 Sır Gibi - Televizyon dizisi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır - Televizyon dizisi

2011 Sümelanın Şifresi : Temel - Sinema Filmi

2013 - 2014 Bugünün Saraylısı - Televizyon dizisi

2015 Kocan Kadar Konuş - Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş - Sinema Filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 Anne - Televizyon dizisi

İlgili Haberler

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?
Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Eğitim
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü...
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Kovidli kaynana düğünde herkese virüs bulaştırdı
Kovidli kaynana düğünde herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Lale Karabıyık Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Coşkun Sabah Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Anne Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:27:35. #1.15#
title