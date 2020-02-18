Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Euronews.com'da Görüntüle