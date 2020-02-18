Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

18.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:49
Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki Gülen yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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