Güldür Güldür'ün "Tam kapanma" skeci sosyal medyada gündem oldu
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Güldür Güldür'ün "Tam kapanma" skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün 'Tam kapanma' skeci sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür adlı programda, geçtiğimiz günlerde sona eren tam kapanma döneminde uygulanan market yasağı işlendi. Söz konusu skeç, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Türkiye genelinde koronavirüs hasta sayılarının artmasıyla birlikte 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasakların ardından koronavirüs hasta sayılarının azalmasıyla, yeniden normalleşme dönemine girildi. Ancak tam kapanma döneminde uygulanan bazı yasaklar, vatandaşlar tarafından konuşulmaya devam etti.

TİYATRO SAHNESİNE TAŞINDI

Vatandaşın en çok dikkatini çeken yasaklardan biri de marketlerdeki "zorunlu ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının kaldırılması" oldu. Show TV ekranlarının merakla takip edilen programları arasında yer alan Güldür Güldür, bu yasağın tiyatro sahnesine taşıdı.

PİL ALMA ÇABASI EKRANLARA YANSIDI

Skeçte; marketten kalem pil almaya çalışan bir vatandaşın başına gelen olaylar ele alınıyor. Yasak olduğu için marketten pil alamayan vatandaş, "el altından" sokakta, yasa dışı bir ürün alıyormuşçasına pil temin etmeye çalışıyor. Söz konusu skeç sosyal medyada da gündem oldu.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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