Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan İsmail Demirci de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu İsmail Demirci kimdir? İşte, İsmail Demirci kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, Güldür Güldür Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de İsmail Demirci. Peki, İsmail Demirci kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Show'un konuğu İsmail Demirci kimdir?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUĞU İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Kasım 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. Şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Rol aldığı dizi ve filmler

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019

• Çarpışma (Galip) 2018

• Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

• Babamın Günahları (2018) (Reha)

• Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

• Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

• Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015 [1]

• Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

• Tut Sözünü 2014

• Reaksiyon (Tekin) 2014

• Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013

• Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

• Mor Menekşeler (Harun) 2012

• Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

• Sessiz Gece

• Türkan (Asistan Doktor Mehmet)

• İki Aile