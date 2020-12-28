Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında nereli?

28.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:09
Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan İsmail Demirci de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu İsmail Demirci kimdir? İşte, İsmail Demirci kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, Güldür Güldür Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de İsmail Demirci. Peki, İsmail Demirci kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Show'un konuğu İsmail Demirci kimdir?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUĞU İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Kasım 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. Şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Rol aldığı dizi ve filmler

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019

• Çarpışma (Galip) 2018

• Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

• Babamın Günahları (2018) (Reha)

• Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

• Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

• Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015 [1]

• Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

• Tut Sözünü 2014

• Reaksiyon (Tekin) 2014

• Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013

• Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

• Mor Menekşeler (Harun) 2012

• Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

• Sessiz Gece

• Türkan (Asistan Doktor Mehmet)

• İki Aile

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Okan Buruk Ömer Bayram Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:09:37. #1.15#
title