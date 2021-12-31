Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta? - Haberler
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Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta?

Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta?
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Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yılbaşı bölümü saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?

Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür GÜldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yılbaşı bölümü hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show yeni bölümü 31 Aralık Cuma, bugün saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;

Açelya Topaloğlu,

Ali Sunal,

Alper Kul,

Aylin Kontente,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Doğa Rutkay,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu,

Onur Atilla,

Onur Buldu,

Uğur Bilgin,

Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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