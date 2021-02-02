Güldür Güldür Show oyuncuları kimler? Güldür Güldür yeni katılan oyuncular ve ayrılan oyuncular kimlerdir? Hangi oyuncu hangi karakter?

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show güldürmeye devam ediyor. Programa yeni oyuncular katılabilirken bazı oyuncular da ayrılıyor. Peki Güldür Güldür Show oyuncuları kimlerdir, karakterleri kimlerdir? Hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? Tüm cevaplar haberimizde.