Güldür Güldür Show'a Bir Bomba Transfer Daha! Evrim Akın Kadroya Dahil Oldu

Güldür Güldür Show'a Bir Bomba Transfer Daha! Evrim Akın Kadroya Dahil Oldu

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show ekibine başarılı oyuncu Evrim Akın dahil oldu.

Televizyon ekranlarının eğlece dolu programı Güldür Güldür Show, güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı başlmaya hazırlanıyor.

EVRİM AKIN KADROYA KATILDI

Avrupa Yakası ve Bez Bebek dizileri ile ekranlarda gördüğümüz, ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapan 39 yaşındaki sempatik oyuncu Evrim Akın Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

ÇOK YAKINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Güldür Güldür Show, çok yakında izleyici karşısında olacak.

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