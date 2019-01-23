Güldür Güldür Show'a Bir Bomba Transfer Daha! Evrim Akın Kadroya Dahil Oldu
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show ekibine başarılı oyuncu Evrim Akın dahil oldu.
Televizyon ekranlarının eğlece dolu programı Güldür Güldür Show, güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı başlmaya hazırlanıyor.
EVRİM AKIN KADROYA KATILDI
Avrupa Yakası ve Bez Bebek dizileri ile ekranlarda gördüğümüz, ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapan 39 yaşındaki sempatik oyuncu Evrim Akın Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, sevenlerine güzel haberi duyurdu.
ÇOK YAKINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Güldür Güldür Show, çok yakında izleyici karşısında olacak.
YORUMLAR (71)
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super eski kadro evrim sinan yeterli gecen sene girenlerden bi cacik olmuyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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Is varmıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evrim Akın iyi diğerleri ise yaramazCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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SİZİ SABIRLA BEKLİYORUZ :) YENİ KADROYA ALINANLAR ESKİLER GİBİ OLURSA NE MUTLU 6 YILDIR TV DE TAKİP ETTİĞİM TEK PROGRAM :):)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şu boş programları kaldırın milleti güldürüyomuş ağlanacak halimize gülüyoz bunlarda üstümüzünden para kazanıyoCevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır