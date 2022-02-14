Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet lideri bir araya gelerek "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

MUHALEFET SKECİ İLGİ ÇEKTİ

Show TV ekranlarında sevilerek izlenen Güldür Güldür programında yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç ise oldukça ilgi topladı. Ekran başındaki izleyicileri kahkahalara boğan görüntüler, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

SARIGÜL DE PAYLAŞTI

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.

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