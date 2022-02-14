Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci - Haberler
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Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci

Haberler.com - Magazin
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Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür'de yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet lideri bir araya gelerek "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

MUHALEFET SKECİ İLGİ ÇEKTİ

Show TV ekranlarında sevilerek izlenen Güldür Güldür programında yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç ise oldukça ilgi topladı. Ekran başındaki izleyicileri kahkahalara boğan görüntüler, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

SARIGÜL DE PAYLAŞTI

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.

Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci

Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show, Muhalefet, Magazin, Haberler

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