Gülden Mutlu: Yeni yıl huzur getirsin
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Gülden Mutlu: Yeni yıl huzur getirsin

'Yakarım İstanbul'u' adlı şarkısı ile adından söz ettiren başarılı şarkıcı Gülden, geçtiğimiz gün Akmerkez'de görüntülendi.

26.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:41
Gülden Mutlu: Yeni yıl huzur getirsin

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen güzel şarkıcı, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana dinleyicilerime bir şeyler hissettirebiliyor. Yaşadıkları hislerin şarkılarımla sözcüsü olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.& ;& ;

'Güzel dilekler gerçek olsun'

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Gülden yeni yıl için güzel dileklerde& ; bulundu. Şarkıcı, "Yeni yılda bir yenilik olsun ve tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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