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Güldal Akşit ne zaman görev yaptı, ne bakanıydı? Güldal Akşit hangi partiliydi?

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Güldal Akşit ne zaman görev yaptı, ne bakanıydı? Güldal Akşit hangi partiliydi?

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit 61 yaşında hayatını kaybetti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akşit, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Peki, Güldal Akşit ne zaman görev yaptı, ne bakanıydı? Güldal Akşit hangi partiliydi?

Güldal Akşit ne zaman görev yaptı, ne bakanıydı? Güldal Akşit hangi partiliydi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir süre önce koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit'in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.

GÜLDAL AKŞİT NE ZAMAN GÖREV YAPTI?

22. Dönem İstanbul Milletvekili olan Güldal Akşit, 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.Eski Turizm Bakanı olan Güldal Akşit, AK Parti Genel Başkan Danışmanı'ydı.

Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi

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