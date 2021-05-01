Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sosyal medyada gündem olan Gülçin Karakaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gülçin Karakaya hakkında merak edilenler. Gülçin Karakaya hayatı ve biyografisi. Gülçin Karakaya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Gülçin Karakaya merak konusu oldu. İşte Gülçin Karakaya hakkında merak edilen Gülçin Karakaya kimdir, Gülçin Karakaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisinin ismi Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

GÜLÇİN KARAKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

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