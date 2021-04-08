Gülcan Arslan dizileri - Gülcan Arslan hangi dizilerde rol aldı? Gülcan Arslan kimdir?

Oyunculuğu ve doğallığı ile sevilen başarılı oyuncu Gülcan Arslan kimdir? İlk oyunculuk deneyimini Sardunya Sokak dizisi ile yaşayan Gülcan Arslan hakkında merak edilenler haberimizde… Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan hangi dizilerde oynadı?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin'i canlandıran Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı.

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. 1.74 boyunda olan oyuncu, 57 kilo ve boğa burcudur.

GÜLCAN ARSLAN KARİYERİ

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan " Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır.

12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

12 Ocak 2017'de atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyurek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

GÜLCAN ARSLAN DİZİLERİ

2008 Hepimiz Birimiz İçin

2008 Sınıf

2008 Gurbet Kuşları

2009 Kafkas -

2009 Kahramanlar

2011 Entelköy Efeköy'e Karşı

2011 Herşeye Rağmen

2011 Bir Çocuk Sevdim

2013 Arka Sokaklar

2014 Günahkar

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2017 Ölene Kadar

2019 Zengin ve Yoksul