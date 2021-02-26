Gülben Ergen Seren Serengil kavgası son durum! Gülben Ergen ve Seren Serengil neden kavga etti?

Gülben Ergen Seren Serengil kavgasında neler oldu? Gülben Ergen ve Seren Serengil neden kavga etti? Gülben Ergen Seren Serengil kavgası son durum!

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasında yaşanan kavga magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Gülben Ergen Seren Serengil kavgası son durum! Gülben Ergen ve Seren Serengil neden kavga etti?

GÜLBEN ERGEN SEREN SERENGİL NEDEN KAVGA ETTİ?

Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüştü. Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yatmıştı.

GÜLBEN ERGEN SEREN SERENGİL KAVGASI SON DURUM!

Okan Bayülgen'in sunduğu programa katılan Gülben Ergen uzun süre Seren Serengil'in adını ağzına almamak için lafı dolandırdı. Ünlü şarkıcı, uzun uzun çalıştığı başka isimlerden bahsetti. Hatta konuyu çevirmek için başka gazinolarda çalışan isimlerden bile bahsetti. Okan Bayülgen, "Asıl ismi söylemiyor bak" diyerek doğrudan "Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" diye sordu.

Gülben Ergen, bunu doğrulasa da Okan Bayülgen'e yetmedi! Usta sunucu Seren Serengil'le ilgili soruyu birkaç kez tekrarlayınca Gülben Ergen'in sabrı taştı. Şakayla karışık, "İlla beş kez söyletecek o adı, tüm çabası bu" diyen Ergen, yine kurtulamadı.

Okan Bayülgen, ikilinin gazino günleriyle eğlenmeye devam etti. "Seren Serengil'in altında çalışsam çok zorlanırdım" diyen Bayülgen'e ünlü şarkıcının yanıtı ise şoke eden cinstendi. Meğer Gülben Ergen o günleri hiç de kötü hatırlamıyormuş. Gülben Ergen, "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" diyerek o günleri andı.