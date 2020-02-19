Gülben Ergen: Şarkım çıktı çok mutluyum
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Gülben Ergen: Şarkım çıktı çok mutluyum

Geride bıraktığımız hafta yeni şarkısı "Bu benim hayatım" ile sevenlerine sürpriz yapan Gülben Ergen önceki gün İstinyePark'da görüntüledi

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Gülben Ergen: Şarkım çıktı çok mutluyum

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan Ergen, rengarenk alışveriş stili ile dikkat çekti.

Karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan ve objektiflere poz veren ünlü sanatçı, daha sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yeni şarkısının çıkması ile çok mutlu olduğunu dile getiren Ergen, daha sonra muhabirlerden müsaade isteyerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

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