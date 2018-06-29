Gülben Ergen'in Sevgilisi Burak Törer Kimdir?

İlişkileri gündeme sürpriz bir giriş yapan Gülben Ergen ve prodüktör Burak Törer, Mart ayından bu yana mutlu beraberlik yaşıyor. Gülben Ergen ilişkisi için "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum." demişti.

BURAK TÖRER KİMDİR?

Prodüktördür. 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum'ludur. Törer,bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Burak Törer'in Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu iddia ediliyor.