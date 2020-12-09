GÜLBEN ERGEN'DEN ESTETİK AÇIKLAMASI
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GÜLBEN ERGEN'DEN ESTETİK AÇIKLAMASI

09.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:14
GÜLBEN ERGEN'DEN ESTETİK AÇIKLAMASI

Gülben Ergen, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Estetiğinin olmadığını söyleyen şarkıcı, dolguda önermediğini belirtti

Gülben Ergen, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, "Estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Şu ana kadar hayır" yanıtını verdi. Ergen, "Dolgunuz var mı, önerir misiniz?" sorusuna ise, "Hiç önermem. (Çok zorunlu değilse) Daha doğal yollar ve yöntemler var. Danıştığınız doktoru iyi seçin lütfen" cevabını verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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