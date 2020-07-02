Gülağaçlı kadınların üretimleri, hemcinsi kaymakam öncülüğünde pazara çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gülağaçlı kadınların üretimleri, hemcinsi kaymakam öncülüğünde pazara çıktı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde Kaymakam Elif Nur Saçal öncülüğünde bir araya gelen kadınların oluşturduğu kooperatifte üretilen yöresel ürünler, "Aşıklı" markasıyla raflardaki yerini alıyor.

Gülağaçlı kadınların üretimleri, hemcinsi kaymakam öncülüğünde pazara çıktı
02.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:19

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde Kaymakam Elif Nur Saçal öncülüğünde bir araya gelen kadınların oluşturduğu kooperatifte üretilen yöresel ürünler, "Aşıklı" markasıyla raflardaki yerini alıyor.

Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçede yaşayan kadınların istihdamına katı sunmak amacıyla 4 ay önce Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatifte bir araya gelen Gülağaçlı kadınların organik ürünlerden yaptığı reçel, mantı, erişte ve diğer hamur işleri gibi yöresel ürünler, Orta Anadolu'da ilk tarım topluluklarından "Aşıklı" markasıyla satışa sunuluyor.

İlçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayan kooperatif, doğal beslenmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.

Kaymakam Saçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 ay önce ilçeye atandığını, gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadın istihdamının az seviyede olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu işe el attıklarını ve kadınları ekonomiye katmaya çalıştıklarını anlatan Saçal, şunları dile getirdi:

"Kadınlarımızın eğitim hayatlarına, ailelerine ve ekonomik hayatlarına ne yapabiliriz diye düşündük. Diğer kurumlarla eğitim programları düzenledik. Aile akademileri, köy buluşmaları ve ziyaretleri yaptık. Kadınlara sıfırdan bir şey öğretmektense yaşadıkları yerde yapabildikleri en iyi şeyle para kazandırmak çok daha mantıklıydı. Biz de bunun sonucunda bir kooperatif kurmaya karar verdik. Markamız 'Aşıklı' oldu. Aşıklı, Orta Anadolu'da tarımın yapıldığı ilk Anadolu köyü olarak biliniyor. Doğaya 'Aşık Eller' adında bir slogan ürettik ve yola çıktık."

Saçal, ilçedeki kadınların tarımda ve tarımsal faaliyet gerektiren tüm işlerde aktif olduğunu ifade etti.

Kadınların evlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan beslediğini, erişte, reçel gibi ürünler yaptıklarını aktaran Saçal, "4 ay süre içerisinde kooperatifi kurduk, markalaştık ve bugünlere geldik. İlk başta eğitimler verdik. En önemlisi hijyen eğitimiydi. Kadınlarımız bu eğitimleri tamamladı. Sonra ürünlerin ekimini yaptık, fideleri kooperatifimizce alındı. Kendi tarlalarımızda kendimiz üretiyoruz. Daha sonra kadınlarımız içerisine hiçbir şey katmadan organik ürünler üretiyor." diye konuştu.

Satışlarını sosyal medya üzerindeki hesaplardan yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını anlatan Saçal, ürünleri bir gıda mühendisinin kontrolünde ürettiklerini ve talep fazlalığına yetişebilmek için çabaladıklarını kaydetti.

"Bizlerde aile ekonomimize destek olmak adına çalışıyoruz"

Kooperatifte istihdam edilen 39 yaşındaki Ayşe Yüksel, kooperatif bünyesinde birçok doğal gıda ürettiklerini söyledi.

Her zaman yaptıkları ürünlerden artık para kazandıklarını belirten Yüksel, "Sabah erkenden geliyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Açtıktan sonra hamurumuzu kesiyoruz. Güneşte kuruttuktan sonra paketliyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Eşlerimiz çalışıyor ama yetiştiremiyor. Bizler de aile ekonomimize destek olmak adına çalışıyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Çok güzel bir duygu. Çocuklarımız için çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı Haber
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Haber
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcu Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcu Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Vladimir Putin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gülağaçlı kadınların üretimleri, hemcinsi kaymakam öncülüğünde pazara çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:22:48. #1.15#
title