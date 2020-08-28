'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
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'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik

Yazar Musa Dinç'in çocuklara yazdığı 'Gül ve Düşün' adlı masal kitabındaki iğrenç ifadeler tepki çekti. Kitabı basan yayınevinden yapılan açıklamada "Kitabın yazarıyla güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmedik" ifadeleri kullanıldı.

28.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:38

Yazar Musa Dinç, çocuklara yönelik 'Gül ve Düşün' masal kitabında skandala imza attı. Arı Sanat Yayınevi'nden çıkan ve fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı 'namusu iki paralık olmuş', 'mahcup' ve 'suçlu' olarak gösterildi. Tilkinin 'bir cezalandırma yöntemi olarak' ayının bekâretini bozmasından bahsedildi. Büyükte tepkilere neden olan kitapla ilgili yayınevinden yapılan açıklamada "Kitabı kontrol etmedik" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada bu satırların yayılmasının ve büyük tepki gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada "Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın" ve "Musa Dinç tutuklansın" başlıklarıyla 'trend topic' oldu. Kullanıcılar "Kendi kafalarının içindeki pisliği yansıtıyorlar. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak dursun böyleleri", "Yazar müsveddesi yargılanmalı", "Hiç mi denetleme yok önüne gelen istediğini yazabiliyor mu? Çocukları nasıl koruyacağız" gibi sözlerle yazarı ve yayınevini eleştiri yağmuruna tuttu.

HEDEFTEKİ YAZAR ÖZÜR DİLEDİ

Kitap için imza günleri de düzenlenip çocuklar için satışa sunulmuş. Tepkilerin ardından kitabın yazarı Musa Dinç ve Arı Sanat Evi'nden özür açıklamaları geldi. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" dedi.

YAYINEVİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Hürriyet'e konuşan Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: "20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç'in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019'da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz."

'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik

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Haber Yorumları (53)
VATANDAŞ: bir de utanmadan beni tanıyan nasıl biri olduğumu biliyor yazmış . belli nasıl bir insan olduğun sapık ruhlu pis yaratık
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SERPİL: bu adam diyarbakır lı. . . diyarbakır chp il başkanlığında görevli. . emekli bir öğretmen
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VATAN: bu yazar bozuntusuna ve bu kıtabın basımına onay verenler tilkinin gazabına gelsin
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