Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden Gül Ustaer hakkında detaylar...

GÜL USTAER KİMDİR?

Gül Ustaer, bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ustaer, 15 Aralık 2019 tarihinde yapılan CHP Kaş İlçe Kongresi'nde başkan adayı olarak yarıştı.

Ustaer seçimi kaybetmesine rağmen Kaş'ta ilçe başkanlığına aday olan ilk kadın unvanını elde etti. Turizmle uğraşan Gül Ustaer, geçen haziran ayında birinci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Ustaer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin ameliyatı yapılan Gül Ustaer uzun süren yoğun bakımda tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.