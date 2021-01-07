Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli?

07.01.2021 21:34 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:38
Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gündeme gelen isimlerden Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli? Gül Ustaer hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden Gül Ustaer hakkında detaylar...

GÜL USTAER KİMDİR?

Gül Ustaer, bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ustaer, 15 Aralık 2019 tarihinde yapılan CHP Kaş İlçe Kongresi'nde başkan adayı olarak yarıştı.

Ustaer seçimi kaybetmesine rağmen Kaş'ta ilçe başkanlığına aday olan ilk kadın unvanını elde etti. Turizmle uğraşan Gül Ustaer, geçen haziran ayında birinci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Ustaer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin ameliyatı yapılan Gül Ustaer uzun süren yoğun bakımda tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gül Ustaer kimdir? Gül Ustaer kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 21:38:25. #1.15#
title