Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu
Şeyma Subaşı, YouTube hesabından sevgilisi Guido Senia ile İstanbul'da geçirdiği bir günü paylaştı. Guido'nun Şeyma'yı öpücüklere boğarak övgü yağdırdığı anlar ise videoya damga vurdu.
Günlük yaşantısını videoya çekerek YouTube kanalında paylaşan Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisiyle geçirdiği günleri paylaştı. Şeyma'nın video çektiğini gören Guido Senia ise sevgilisini öpücüklere boğarak övgü yağdırdı
"ŞEYMA MÜTHİŞ BİR KADIN"
Yılladır birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, kısa bir süre önce YouTube hesabı açarak günlük yaşantısını paylaşmaya başladı. Dün son videosunu yayınlanan Subaşı'nın Guido ile olan samimi görüntüleri dikkat çekti. Sevgilisiyle ev sahipliği yaptığı partiye hazırlık sürecini paylaşan Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız." diyerek öpücüklere boğdu.
PARTİDE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR
Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu süre zarfında sosyal medya hesabından herhangi bir reklam yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile bir deodorant tanıtımında oynadı. Çift, önceki gün rol aldığı markanın partisinde ev sahipliği yaptı.
Haber Videosu: Guido Senia, övgüler yağdırdığı Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı!
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bu şeyma gibi kamuoyunu ahlaksızlıklarıyla meşgul edenler hakkında acilen soruşturma açılmalı ve gerekli ceza verilmelidir.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE, ŞERİAT KURALLARI İLE YÖNETİLEN BİR YASAKLAR ÜLKESİ DEĞİL. ZORLAMA OLMADIĞI SÜRECE İKİ TARAFT İSTİYORSA İSTEYEN İSTEDİĞİ İLE İSTEDİĞİNİ YAPAR KİMSE KARIŞAMAZ HESAP SORAMAZ.Yayından Kaldır
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evlenirlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Genemi şeymaaaaa bu kadın haberim yapılsın dıye kendini yedi yaw acunlayken bukadar ünlü değildi noldu acaba herşey para için tabi bu acun kadar zengin değilmi:DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Buluşları ve tedavileriyle tıp biliminin öncüsü olan 15 Türk kadın bilim insanı; Özlem Türeci, Biykem Bozkurt, Figen Söylemezoğlu, Yasemin Alanay gibiler Şeyma, Kerimcan, Aleyna kadar haber olmadılar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Paşalı, aferin sana tebrik ederim bu güzel yorumun için.Yayından Kaldır
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allahım bu şeyma dan nefret bile edemiyorumCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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HADİ ORDAN KERATA.1 1 Yayından Kaldır