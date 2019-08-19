Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir davet katılan Şeyma Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı. Subaşı'nın fotoğrafını görenler "Göbek mi bebek mi?" sorusunu sordu.

19.08.2019 14:24
Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

KIZININ VELAYETİ ACUN'A VERİLDİ

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var. Ancak Melisa'nın velayeti boşanma davasının ardından baba Acun Ilıcalı'ya devredildi.

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
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YORUMLAR (9)

  • 12345:
    OLUR ÖYLE ARADA OYNARKEN ELİNDEN KAYIP GİRMİŞTİR. RESMİ NİKAHTA YAZMAZLAR NAFAKADAN OLMAMAK İÇİN MİS GİBİ HAYAT İŞTE AYLIK 125. 000 TL.
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  • MARDİNLİ GALİP:
    yüzü şişmiş bebek var demekki. sorun o değil. kafir bir adamla evlendi. kur''an da kadınların müslüman olmayan erkeklerle evlenmeleri yasak edilmiş ALLAH tarafından. ya şeyma bunu bile bile evlendi ve dinden çıktı ya da zaten müslüman değildi.
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  • GALLERDE YAŞAYAN BİR TÜRK:
    Para avcıları çoğaldı. 2 sene evli kal ondan sonra boşan nafaka parasıyla geçin. Güzel sistem valla. Buna devlet bir önlem almalı bu bile dolandırıcılığa giriyor ama anlayana işte. .
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