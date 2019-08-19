Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir davet katılan Şeyma Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı. Subaşı'nın fotoğrafını görenler "Göbek mi bebek mi?" sorusunu sordu.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.
GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.
KIZININ VELAYETİ ACUN'A VERİLDİ
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var. Ancak Melisa'nın velayeti boşanma davasının ardından baba Acun Ilıcalı'ya devredildi.