"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
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"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul'da eser ve hizmet belediyeciliği bitti." diyen Kabaktepe, "Yerine ajans belediyeciliği, algı belediyeciliği, balon belediyeciliği, Guguk Kuşu belediyeciliği geldi. Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına katıldı. Kabaktepe, Elönü'nün gündeme dair sorularını yanıtladı. Elönü, İstanbul İl Başkanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganını hatırlatarak, belediye yönetiminin icraatlarını sordu.

"İSTANBUL'U BORÇ ALAMAYACAK DURUMA GETİRDİLER"

Büyükşehir'e göre daha az bütçeleri olmasıyle birlikte, AK Parti ilçe belediyelerinin icraatları ile İBB'nin icraatlarını karşılaştıran Kabaktepe, "Ben ilçe teşkilatlarımızı ve belediye teşkilatlarımızı ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde neler yaptıklarını soruyorum. Oradan hareketle enteresan bir istatistik çıkardım. Yerel seçimlerden bu güne kadar İBB 139 milyar liralık bir bütçe kullanmış. Şimdi soruyorum. Diyorum ki bununla ne ürettiniz?

Her şey güzel olmayı bırakın, bir tane şeyde şampiyonluk kazanıldı. İstanbul'u ilk kez borç alamayacak duruma getirdiler. Bir şampiyonluk yaşandı. Geleceğimizi ipotek altına atmayın diyoruz. Bu geçen süre içerisinde balon tabiri kullandım, naylon işler tabiri kullandım.

"GUGUK KUŞU SİYASETİ VAR"

Şimdi de bu son yaşananlar bana şunu söyletti; İstanbul'umuzda çok güzel bir guguk siyaseti var. Niye guguk siyaseti diyorum. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Kuluçkaya da yatmaz, hazıra konar. Yani söylediklerini yapmayan, yaptıklarını da başkalarının yaptıkları üzerine bina eden, onları yaparken de diğer yapılanlara sahip çıkan, tamamını kendisinin gösteren bir siyasi tarz ile karşı karşıyayız.Yani bir guguk kuşu siyaseti var. Yıllardır yapılmış olan, yüzde 80'i yüzde 90'ı tamamı bitmiş olan, test aşamasına geçmiş olan hatları ben açtım diye ortaya çıkabilmek. Yüzde 90'ı 80'i bitmiş şeyleri hiç yapılmamış gibi ortaya koymak otomatikmen İstanbul'da o 'her şey güzel olacak' tabiri yerini guguk kuşu siyaseti tarzına bıraktığını söylüyorum." dedi.

"KAFTANCIOĞLU'NA TEK KELİME LAF EDEMİYORLAR"

Kabaktepe ayrıca CHP'nin, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sessiz kaldığını söyledi. Kabaktepe, "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı'na tek kelime edemiyor. HDP'ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye'nin kamu vicdanını zedelemiştir" dedi.

'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
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