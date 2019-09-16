Güdül'de hasat şenliği coşkuyla kutlandı

16.09.2019 17:02

Ankara'nın Güdül ilçesinde hasat şenliği düzenlendi.

Şenlikte, köylü kadınların yaptığı ürünler köy meydanında açılan tezgahlarda satışa sunuldu. Şenlikle köyün tanıtımının yapılması amaçlanıyor.

Şenliğe Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dinç ve Belediye Başkanı Yalçın, köy meydanında onarım ve bakımı tamamlanan Atatürk büstü ile şehitler çeşmesi açıldı.

Dinç ve Yalçın, köylüleri girişkenlikleri ve becerileri dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA