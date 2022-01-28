Güdül Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Güdül Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Güdül Belediyesinde çalışan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesinde ücretlere yüzde 120 zam uygulandığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Güdül Belediyesinde çalışan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesinde ücretlere yüzde 120 zam uygulandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile Bem-Bir-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Demir arasında belediyede çalışan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Yalçın, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Ankara'da bir ilki başardıklarını, memurlara sosyal denge sözleşmesiyle yüzde 120 zam yaptıklarını belirterek, önemli bir artış sağladıklarını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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