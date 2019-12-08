Güdül Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

08.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:18

Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Belediyenin başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Ben-Bir-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Demir, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Muzaffer Yalçın, yaptığı konuşmada, imza altına alınan bu sözleşmesinin 2 yıl geçerli olduğunu ve 2021'in sonunda sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA