Güdül Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı
Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.
Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.
Belediyenin başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Ben-Bir-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Demir, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.
Muzaffer Yalçın, yaptığı konuşmada, imza altına alınan bu sözleşmesinin 2 yıl geçerli olduğunu ve 2021'in sonunda sona ereceğini kaydetti.