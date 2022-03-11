Güdül Belediyesi, Konya Tarım Fuarı'na gezi düzenledi - Haberler

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Güdül Belediyesi, Konya Tarım Fuarı'na gezi düzenledi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül Belediyesi, Konya Tarım Fuarı'na gezi düzenledi

Güdül Belediyesi, Güdül Yerel Eylem Derneği ve Ziraat Odası koordinesinde 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na gezi düzenledi.

KONYA (AA) - Güdül Belediyesi, Güdül Yerel Eylem Derneği ve Ziraat Odası koordinesinde 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na gezi düzenledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman, Ziraat Odası Başkan Süleyman Alkan ve üyelerinden oluşan 50 kişilik grupla Konya'da düzenlenen tarım fuarına gittiklerini söyledi.

Çiftçilerin daha bilinçli tarım yapmalarına imkan sağlamak ve tarımda kullanılan ekipmanları görmelerini hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Yöresel ürünlerin pazarlanması konusunda tarımsal çalışma ziyaretinde bulunduk. Çiftçilerimiz, tarım alanındaki teknik ekipman donanımını yerinde gördü. Çeşitli kurumlarla görüş alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimiz, gezinin oldukça verimli geçtiğini bize aktardı." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Muzaffer Yalçın, Ziraat Odası, Konya, Tarım, Güncel, Haberler

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