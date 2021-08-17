Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Karaman getirildi
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Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Karaman getirildi

Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Karaman getirildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclisi üyesi Adnan Karaman getirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclisi üyesi Adnan Karaman getirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan, Karaman'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Yalçın, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Hep birlikte Güdül ilçesinde daha neler yapabiliriz"in gayreti ve düşüncesinde olduklarını söyledi.

Önceki belediye başkan yardımcısı Adnan Şahin'e yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Güdül ilçemizde, çeşitli çevreler ve iktidarla koordineli çalışmalarda bulunuyoruz. Bunun için kalıcı eserleri ilçeye kazandırmanın çabasındayız ve bizim derdimiz Güdül'dür. sakin şehri unvanı ilçemize çok şey kattı. Hayırlısıyla belediye tarafından düzenlemesini sürdürdüğümüz 60 kişi kapasiteli otelimizi tamamlamak üzereyiz. İlçeyi ziyaret edenleri, sakin şehirde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Karaman getirildi - Haberler
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