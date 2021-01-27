Güdül, Ayaş ve Nallıhan Belediye başkanlarından Bakan Pakdemirli'ye ziyaret
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Güdül, Ayaş ve Nallıhan Belediye başkanlarından Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

27.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:34
Güdül, Ayaş ve Nallıhan Belediye başkanlarından Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ayaş ve Nallıhan Belediye başkanları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ayaş ve Nallıhan Belediye başkanları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Yalçın, yaptığı açıklamada, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Nevzat Ceylan ve Hacı Turan'ı ziyaret ettiklerini, ardından da milletvekilleri ile Bakan Pakdemirli'ye ziyarette bulunduklarını aktardı.

Yalçın, ziyarette ilçelerde sundukları hizmetler ve devam eden projelerle ilgili bilgi aktardıkları Bakan Pakdemirli'nin kendilerine ayrı ayrı teşekkür ettiğini, desteklerinin süreceğini ifade ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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